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Ufficiale

Reggiana, Ivano Vacondio nuovo dg. Doriani Tosi responsabile dell'area tecnica

Reggiana, Ivano Vacondio nuovo dg. Doriani Tosi responsabile dell'area tecnicaTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 13:12Serie C

AC Reggiana comunica ufficialmente l’ingresso in Società di Ivano Vacondio, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore Generale, e di Doriano Tosi, nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

Ivano Vacondio porta in dote al Club un’esperienza quarantennale in ambito manageriale e amministrativo, nel segno del profondo legame con il territorio reggiano. Per Doriano Tosi si tratta di un ritorno in granata, dopo il triennio dal 2019 al 2022, che consolida uno storico sodalizio sportivo con il patron Romano Amadei. Con queste nomine, Reggiana definisce ulteriormente la propria struttura nell’ottica di un percorso mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione.

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