Fantacalcio, top & flop 31ª giornata

Si è conclusa la 31ª giornata di Serie A, ecco i top e i flop di questa giornata di fantacalcio elaborati da tuttofantacalcio.it

TOP

L. Martinez: torna dopo l'infortunio e dimostra perchè è il capocannoniere del campionato. Gol dopo un minuto e doppietta ad apertura del secondo tempo a chiudere il discorso E' mancato tanto a Chivu e ai fantallenatori ma ora il capitano dell'Inter è tornato e cercherà di mettere a segno altri gol per sigillare scudetto e titolo di capocannoniere. Fantavoto 13.5.

Thuram: un altro ritorno al gol, questo pesante perchè mancava da troppo tempo per uno come lui (come dichiarato a fine partita). L'aria di nazionale sembra avergli fatto bene ed è molto probabile che verrà confermato titolare anche nelle prossime, il tempo del digiuno sembra finito. Fantavoto 12.5.

Calhanoglu: chiudiamo il podio nerazzurro dei migliori con il turco che segna il gol più bello della giornata che forse mette la pietra tombale sullo scudetto dell'Inter. Stagione ottima dal punto di vista dei bonus con 9 gol e 3 assist, numeri da vero top. Fantavoto 11.5.

FLOP

Martin: ha sui piedi l'occasione di riaprire la partita contro una Juve che appariva in affanno ma calcia male il rigore che si fa parare da Di Gregorio. Difficile che gli ricapiti l'occasione del dischetto dato che i rigoristi sono altri e la sua stagione nel complesso è senz'altro negativa. Fantavoto 2.

Gudmunsson: a proposito di stagione negativa un altro tassello che certifica una stagione di alti e bassi con 5 gol e 3 assist ma anche prestazioni negative come quella contro il Verona in cui si fa espellere per una rissa con Suslov. Fantavoto 4.

Ferguson: ormai il giocatore dei primi anni è un lontano ricordo. Sarà la posizione, sarà il grave infortunio ma ormai oltre aver perso i bonus ha perso anche la titolarità e contro la Cremonese prende anche un rosso per due gialli in rapida successione a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Fantavoto 4.