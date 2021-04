Alle 18.45 si torna in campo: le probabili formazioni di Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli

In attesa di capire quando si giocherà Lazio-Torino, la Serie A prova a rimettersi in pari con i recuperi di due sfide d’alta classifica. Alle 18.45 infatti scenderanno in campo Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, due partite che potranno dire qualcosa in più tanto sulla corsa Scudetto quanto sulla lotta Champions League. Di seguito le probabili formazioni delle due sfide.

INTER-SASSUOLO - Mercoledì, ore 18.45, stadio Giuseppe Meazza

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez.

Allenatore: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori.

Allenatore: De Zerbi.

JUVENTUS-NAPOLI - Mercoledì, ore 18.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso.