Il Crotone butta via la vittoria. Messias e Simy non bastano e Cosmi mastica amaro

Il Crotone butta via tre punti che dopo 45 minuti sembravano suoi, e anche con merito, grazie alle reti di Messias e Simy contro un Bologna troppo brutto per essere vero. Arriva invece una sconfitta in rimonta maturata in una ripresa dove i felsinei hanno giocato con grande vigore e i calabresi non sono riusciti né a frenarli né a segnare nonostante qualche buona occasione a disposizione. I due calciatori in rete sono stati i migliori, mentre la difesa è crollata miseramente nella ripresa. A fine gara mastica amaro Cosmi, rimasto alcuni minuti fermo e incredulo dopo il fischio finale, per aver buttato via una vittoria che poteva valere un pezzettino di salvezza: "È un peccato perché a livello psicologico è una bella mazzata. Se tu perdi in situazione dove dall'inizio dimostri di essere inferiore, lo accetti in maniera diversa"