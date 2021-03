Le pagelle del Crotone: Messias regala calcio in mezzo al campo. La difesa crolla nella ripresa

vedi letture

Cordaz 6: Un paio di interventi pregevoli (su Palacio e Sansone) che salvano il risultato, sempre attento fra i pali e nelle uscite, non può nulla sui gol del Bologna anche se sul terzo potrebbe respingere meglio la conclusione di Palacio.

Djidji 5,5: Nel primo tempo soffre poco e riesce quasi sempre a tenere a bada gli attaccanti rossoblù. Nella ripresa la musica cambia e anche lui ci capisce poco lasciando spazi agli avversari che puniscono il Crotone. Bravo nel finale a chiudere in scivolata su Skov Olsen evitando il quarto gol.

Golemic 5: Stesso discorso del compagno di cui sopra. Primo tempo attento, secondo in grave affanno.

Cuomo 5: Il meno convincente della retroguardia, soprattutto perché non riesce a chiudere su Skov Olsen in occasione del gol del 2-3. Dal 85° Riviere:

Pereira 5,5: Gara ordinata e attenta sulla fascia dove non soffre quasi mai gli attacchi degli emiliani. La musica però cambia nella ripresa quando il Bologna gioca con un altro spirito e lui va in grave difficoltà.

Benali 6: Spesso si sgancia per supportare le punte e creare difficoltà ai due mediani rossoblù che ci capiscono poco. Nella ripresa cala e soffre a contenere un Bologna iperoffensivo.

Petriccione 6: Fa l’equilibratore in mezzo al campo vista la presenza di due mezzali dalle attitudini offensive. Bene nel primo tempo, cala nella ripresa quando il Bologna aggredisce di più. dal 74° Vulic 5,5: Non riesce a dare solidità al reparto e copertura in difesa.

Messias 6,5: Regala grande calcio muovendosi fra le linee e facendo capire poco agli avversari. Sempre nel vivo dell’azione ha il merito di sbloccare il match con una punizione beffarda. Ha anche un paio di occasioni per segnare la doppietta, ma non le concretizza al meglio trovando un buon Skorupski sulla sua strada.

Molina 5: Nel primo tempo non ha difficoltà a tenere a bada il fantasma di Orsolini, nella ripresa le cose vanno molto peggio contro uno Skov Olsen davvero ispirato. Non va meglio quando si sposta al centro nel finale.

Di Carmine 5,5: Gioca al servizio della squadra sacrificandosi molto per aprire spazi, ma rendendosi raramente pericoloso in area avversaria. Ha il merito di conquistare il rigore. dal 74° Rispoli 5: Non riesce a contenere Skov Olsen che alla fine segna il gol della vittoria e ha l’occasione anche per il poker.

Simy 6,5: Solito punto di riferimento insostituibile. Gran lotta di fisico contro i centrali difensivi a cui scappa via ogni tanto senza però trovare la zampata vincente, che arriva solo su rigore.

Cosmi 5: Nel primo tempo la sua squadra è quasi perfetta e merita ampiamente il doppio vantaggio. Nella ripresa però la squadra si scioglie e non riesce a reagire in maniera concreta alla maggiore voglia del Bologna finendo per perdere una gara che sembrava già vinta. La sua immagine immobile e quasi incredulo a fine gara spiega meglio di molte parole la giornata dei calabresi.