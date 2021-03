Il Milan si scopre in riserva e viene travolto dal Napoli di Gattuso. Ora l'Inter è lontana 9 punti

La settimana perfetta che invocava Stefano Pioli non riesce al Milan. Nel posticipo della 27^ di Serie A i rossoneri escono sconfitti da San Siro nella gara contro il Napoli, 0-1 il finale con gol di Matteo Politano. Un passo indietro per Donnarumma e compagni dopo le ottime impressioni con Verona e Manchester United, ma stanchezza e assenze hanno influito in modo decisivo. Su tutti, colpisce in negativo la prova di Franck Kessie: il dt Paolo Maldini ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto, ma sul campo il centrocampista è sembrato in riserva di carburante.

Adesso la classifica si fa più complicata, col Milan che vede l’Inter volare a +9 e che deve guardarsi le spalle dal ritorno di Juventus, Atalanta, Napoli e Roma. A far discutere, nel post partita, è però il contatto del finale di partita fra Bakayoko e Theo Hernandez: l’arbitro Pasqua, dopo l’on field review, non ha concesso il penalty. Anche se per Pioli, solitamente, in quelle circostanze viene quasi sempre assegnata la massima punizione.