Il Napoli passa con Politano, a San Siro finisce 0-1. Il Milan ora è a -9 dalla vetta

Il Napoli vince una partita intensa e sofferta contro il Milan a San Siro, nel posticipo della 27^ di Serie A. Col ko di stasera, il Milan si ritrova improvvisamente a -9 dall’Inter capolista e tallonato dalla Juventus ora a -1. Dall’altra parte il Napoli, con l’1-0 firmato da Matteo Politano, aggancia la Roma a quota 50 e si porta a -2 dalla zona Champions.

MILAN QUADRATO, NAPOLI PIU’ PROPOSITIVO - I primi squilli del match sono di marca rossonera con Leao e Calhanoglu, ma le prime occasioni pericolose le ha il Napoli al quarto d’ora. Ma le conclusioni di Insigne e Zielinski non impensieriscono donnarumma. Lo stesso Zielinski ha la palla gol pi clamorosa della frazione poco prima della mezzora, ma il suo sinistro strozzato finisce fuori di un soffio. E così, dopo 45’ di intensità e agonismo, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

NAPOLI SUBITO AVANTI A INIZIO RIPRESA - Il Milan approccia il secondo tempo con piglio diverso, ma al 49’ Dalot e Castillejo gestiscono male un contropiede e il Napoli ne approfitta: Hysaj ruba il pallone che sul ribaltamento arriva sui piedi di Matteo Politano: l’esterno azzurro incrocia di destro dentro l’area di rigore e trova l’1-0 per i suoi. Il Milan accusa il colpo e al 58’ rischia di cadere ancora sulla conclusione volane di Fabian, ma Donnarumma è reattivo e salva i suoi.

PIOLI CAMBIA TUTTO - Il primo cambio è del Napoli con Osimhen, a ruota Pioli manda dentro Rebic per Krunic, Saelemaekers per Castillejo e Brahim Diaz per Calhanoglu, modificando di fatto il terzetto alle spalle di Leao. E i primi risultati si vedono subito, con i tre che entrano bene in partita portando freschezza e velocità. Leao si divora una clamorosa palla gol a tu per tu con Ospina, col portiere colombiano che è bravissimo pochi minuti dopo sul colpo di testa ravvicinato di Rebic.

SQUADRE STANCHISSIME, IL MILAN CI PROVA MA NON SFONDA - Nell’ultimo quarto d’ora il Milan, che appare stanchissimo in molti dei suoi elementi, prova a raschiare il fondo del barile delle energie per trovare il pareggio. Ma un po’ per scarsa lucidità e un po’ per la bravura del Napoli nel compattarsi negli ultimi 20-30 metri i ragazzi di Pioli non sfondano. Ci prova Rebic e Theo Hernandez cerca di caricarsi sulle spalle i compagni, ma senza esito. Proprio il croato, all'inizio del recupero, dice qualcosa di troppo all'arbitro Pasqua che estrae il rosso: una sciocchezza, quella di Rebic, che lascia i suoi in 10 nel momento di maggior pressione col Napoli arroccato in difesa.