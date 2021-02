Il Napoli non ha subito gol, Gattuso ha già cantato messa. Ma il gioco latita col 3-4-3

Buon risultato, ma un brutto pareggio. Il Napoli questa sera allo stadio Maradona, in una gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, ha pareggiato 0-0 contro l'Atalanta. Non una bella partita per la squadra di Gattuso, che per l'occasione ha cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 3-4-3.

David Ospina è stato per distacco il migliore in campo e ha salvato i partenopei a più riprese contro una Dea che ha tentato la conclusione per ben 19 volte. "La messa si fa una volta al giorno, io la messa l'ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori", ha detto nel post-partita Gennaro Gattuso che non è voluto tornare sullo sfogo dell'ultimo week-end.