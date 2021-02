Le pagelle del Napoli - Gattuso consegna la squadra agli avversari, Ospina la salva

Risultato finale: Napoli-Atalanta 0-0

Ospina 7.5 - Fondamentale. Il migliore in campo, per distacco. Coi suoi interventi salva il Napoli più e più volte.

Maksimovic 5.5 - Gattuso cambia modulo per schierarlo titolare con Manolas e Koulibaly. Esperimento non riuscito, anche perché l'ex Toro non sembra a suo agio.

Manolas 6 - Qualche disattenzione ma partita tutt'altro che malvagia. Riuscire a non far segnare Duvan Zapata è dettaglio non da poco.

Koulibaly 6.5 - Pilastro al centro della difesa, fa il suo e quello degli altri. Se il Napoli non subisce gol è anche merito suo.

Di Lorenzo 5.5 - Meglio da quarto di difesa che da quinto di centrocampo. Dalle sue parti Gosens stravince il duello.

Demme 5.5 - Deve arrendersi fin da subito alla supremazia territoriale dell'Atalanta, che in mezzo al campo ha un uomo in più e lo fa valere. E' in costante affanno, è sempre in ritardo. Dal 66' Elmas 5.5 - Il suo ingresso non cambia il volto del match.

Bakayoko 5 - Spaesato. Con i giocatori dell'Atalanta che arrivano da ogni dove non riesce mai a porre un argine.

Hysaj 5.5 - Prestazione non troppo diversa rispetto a quelle da quarto di difesa, Maehle è avversario troppo scomodo per pensare di potersi occupare anche della fase offensiva.

Politano 5.5 - Esterno a destra, poi centravanti e poi di nuovo a destra. Disorientato, non riesce mai a incidere. Dal 67' Petagna 5.5 - Prova a dare un riferimento al Napoli al centro dell'attacco ma non ci riesce.

Lozano 6 - Prova a darsi da fare ma quello di centravanti non è il suo ruolo. Quando Gattuso, con l'ingresso di Petagna, lo sposta definitivamente sulla fascia non sembra avere più la freschezza necessaria per fare la differenza. Dall'82esimo Osimhen s.v.

Insigne 5.5 - Prestazione incolore. Pochi i palloni giocabili a disposizione, quasi sempre molto molto distanti dallo specchio della porta avversaria. Dal 69esimo Zielinski 5.5 - Entra a metà secondo tempo ma non entra mai in partita.

Gennaro Gattuso 5 - Cambia modulo e il suo Napoli sembra ancor più spaesato. Non subisce gol ma è più frutto del caso che dell'organizzazione difensiva.