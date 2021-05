Il Napoli riparte da Spalletti. Il tecnico lavora per lo staff tecnico, c'è l'idea Pizarro

Il Napoli riparte da Luciano Spalletti. Dopo l'addio di Gattuso, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo tecnico azzurro: "Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis".

Il neo tecnico azzurro è al lavoro per formare il suo staff di collaboratori: non ci sarà Andreazzoli che negli ultimi anni sta tentando di costruire una carriera da allenatore e manca la figura del preparatore dei portieri e del match analyst. Il napoletano Massimo Carcarino non ha potuto seguire De Zerbi allo Shakhtar Donetsk e è un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Nei piani del tecnico toscano c'è anche David Pizarro, sua mente in campo prima con l’Udinese e poi con la Roma. Il sudamericano - che vive fra Cile e Roma - ne ha già discusso col suo mentore, ma - racconta quest'oggi la Gazzetta dello Sport - per problemi familiari potrebbe non dare la sua disponibilità.