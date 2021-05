Il Torino approfitta a metà dello scivolone del Benevento, ma la salvezza è più vicina

vedi letture

Il pareggio di Verona è una commistione di contentezza e rammarico. L'uno a uno non sta stretto ai granata, che probabilmente ai punti avrebbero meritato di uscire sconfitti dal match del Bentegodi.

L'amarezza è però riconducibile al fatto che, dopo il gol in torsione di Vojvoda (al secondo centro consecutivo in campionato), il colpaccio salvezza pareva cosa fatta. E invece no, perché il gol di Dimarco ha sì allontanato di un altro piccolo passo le sabbie mobili in fondo alla classifica, ma non nella misura che avrebbe garantito l'uno a zero che stava maturando.

Il crollo del Benevento a Cagliari legittima comunque un certo ottimismo. La lotta nel fango non è però terminata, e con ogni probabilità si protrarrà fino al gong finale. Lo sa bene Nicola, che nel dopo-gara ha avvertito: "C'è ancora da lottare parecchio, fino alla fine".