Le pagelle del Torino - Bremer un muro. Deludono Sanabria e Belotti

vedi letture

Hellas Verona-Torino 1-1

Marcatori: 85' Vojvoda, 88' Dimarco.

Sirigu 6,5 - Tra i pali è la solita sicurezza. Dopo appena dieci minuti di gara si supera su un colpo di testa ravvicinato di Salcedo e salva i suoi. Attento nelle uscite. Nel secondo tempo fenomenale sulla conclusione di mancino di Lasagna in piena area di rigore.

Buongiorno 6,5 - Si rende protagonista di un paio di buone letture difensive e disputa una partita ordinata. Nella seconda frazione mura miracolosamente una conclusione effettuata da Kalinic al limite dell'area.

Nkoulou 6,5 - Prende in marcatura Kalinic e non lo molla mai, gli sta letteralmente incollato. Bravo e attento sui duelli aerei. (dal 51' Lyanco 6 - Non fa rimpiangere il compagno, dando comunque sicurezza al reparto.)

Bremer 7 - Controlla ogni movimento di Zaccagni, pedinandolo per l'intera gara. Se non lo anticipa, riesce comunque sempre a leggere le iniziative del fantasista gialloblù.

Vojvoda 6 - Oggi il peggiore dei suoi. Da quella parte soffre terribilmente l'asse Lazovic-Zaccagni. L'esterno serbo gli ruba quasi sempre il tempo ed è costretto a rincorrerlo per il campo. Nella seconda frazione però firma il gol che vale il momentaneo vantaggio granata e strappa la sufficienza.

Mandragora 6 - Dà ordine alla mediana, ma verticalizza poco e il Toro non prende velocità.

Rincon 6,5 - Corre e non si stanca mai. È costretto a fare gli straordinari sul centrodestra per tappare i buchi lasciati da Vojvoda. (dal 58' Lukic 6 - Dà maggiore velocità ai granata muovendosi senza palla.)

Ansaldi 6 - Su quella corsia deve fare tutto lui, questo lo sappiamo. Attento e preciso in fase di non possesso, è però poco propositivo nell'altra metà campo. Nella ripresa è lui però l'assistman per la rete realizzata da Vojvoda.

Verdi 6 - Ripiega per cucire il gioco. Tenta di dare maggiore rapidità alla manovra granata, ma le punte del Toro attaccano poco la profondità e diventa difficile per lui innescarli. (dal 58' Baselli 6,5 - Entra bene in partita e appena subentrato regala un bel pallone in profondità per Belotti, che spreca davanti a Pandur.)

Sanabria 5,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo ma è davvero troppo impreciso in zona di rifinitura, dove quasi sempre perde tempi gioco per servire i compagni. (dal 78' Bonazzoli s.v.)

Belotti 5,5 - Marcato stretto da Dawidowicz per tutta la prima frazione di gioco. Fatica ad entrare in partita anche perchè riceve pochi palloni puliti. Impegna Pandur solo dopo l'ora di gara, con una bella conclusione di mancino. (dal 78' Zaza s.v.)

Davide Nicola 6 - Il suo Toro è troppo rinunciatario e impaurito. Ma capisce le difficoltà dei suoi e gestisce bene i cambi, senza attendere l'ultimo quarto d'ora per effettuarli.