Il Toro si ferma ancora: Inter di nuovo senza Lautaro, ko dopo aver matato la Roma

È tornato, ha vinto, si è fermato di nuovo. Rientrato in campo nell’ultimo turno di campionato, dopo cinque giornate di stop, Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter alla vittoria sulla Roma, un 5-2 cruciale per riattaccare la spina in ottica scudetto e caratterizzato da una sua doppietta. Nelle ultime ore, però, ecco il nuovo stop: gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Nonostante si tratti della stessa zona muscolare interessata dal precedente infortunio, non dovrebbe essere una ricaduta, ma un problema leggermente diverso. Sta di fatto che, almeno per un paio di settimane, Cristian Chivu - che al Sinigaglia non avrà nemmeno Yann Bisseck - non potrà contare sul suo miglior calciatore: Lautaro salterà sicuramente le gare con Cagliari e Como in campionato, oltre a quella con i lariani in Coppa Italia, la prospettiva è di vederlo in campo nel turno successivo con il Torino.

Una tegola mica da poco, considerando i numeri dell’Inter con o senza Lautaro. Nelle partite in cui ha giocato, i nerazzurri hanno viaggiato a una media di 2,5 punti e 2,5 gol a gara. In quelle senza il Toro, invece, le medie crollano a 1,6 gol e 1,2 punti a partita. Tutta un’altra squadra.