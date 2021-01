Inter, la vigilia di Conte: "Juventus ancora un modello. E si è anche rinforzata"

Inter-Juventus non è e non sarà mai una sfida normale. A maggior ragione per Antonio Conte, che si trova ad allenare i nerazzurri dopo aver scritto tante pagine di storia bianconera. E in conferenza stampa il tecnico non ha risparmiato elogi alla sua ex squadra, vista ancora come un modello da seguire: "Ogni gara è importante, tutte mettono in palio i tre punti - ha detto l'allenatore leccese -. Poi è inevitabile che la Juventus rappresenti un parametro per tutte considerato che in questi anni ha stradominato in Italia. Quando vuoi capire a che livello sei, inevitabile paragonarti alla Juventus".

"Penso che nessuna squadra in Italia possa dire di aver colmato il gap - ha aggiunto Conte -.Per nove anni hanno dominato e operato in maniera importante, riuscendo a cambiare, a ringiovanirsi pur non rinunciando all'esperienza. Anche quest'anno mettono Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski: c'è un grande lavoro e ogni anno cercano di migliorarsi. In Italia lo abbiamo fatto anche noi rispetto al passato, ma non c'è ancora nessuna squadra che può dire di aver colmato il gap con loro".

Che partita sarà? "Una partita tra due squadre che hanno l'ambizione di lottare per vincere e ottenere qualcosa di importante. Dove si può migliorare? Nella cattiveria e nell'agonismo, nel sentire il sangue - sportivamente parlando - di una determinata partita e quindi poi riuscire ad ammazzarla", ha chiosato Conte