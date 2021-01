Conte: "Juve parametro per tutti, paragone inevitabile quando vuoi capire a che livello sei"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter e grande ex della sfida, ha definito un banco di prova fondamentale il big match in programma domani sera con la Juventus a San Siro. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa al riguardo: "Ogni gara è importante, tutte mettono in palio i tre punti. Poi è inevitabile che la Juventus rappresenti un parametro per tutte considerato che in questi anni ha stradominato in Italia. Quando vuoi capire a che livello sei, inevitabile paragonarti alla Juventus".