Juventus ammessa alla prossima Champions: lettera della UEFA al club e alla FIGC

vedi letture

La UEFA ha ammesso la Juventus alla prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riportato dall'ANSA l'organo europeo ha inviato una lettera al club e per conoscenza alla FIGC con data 14 giugno. Lo stop al procedimento disciplinare da parte dell’Uefa per il progetto Superlega ha quindi portato, di conseguenza, il via libera al club bianconero per partecipare alla prossima edizione della Champions League senza conseguenze.