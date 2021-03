Juventus-Napoli il 7 aprile. Agnelli e CR7, il silenzio continua. Come le voci sul Real

vedi letture

Juventus-Napoli non ha pace, ma una nuova data. Messa in calendario al 17 marzo, la partita è stata nuovamente rinviata: questa volta al 7 aprile, alle 18,45. Una scelta che arriva dopo un’intesa tra i due club, complici le tante assenze per i bianconeri e il calendario complicato degli azzurri. Dopo divergenze e veleni, almeno questa volta vanno tutti d’accordo.

Il silenzio di Agnelli e Cristiano Ronaldo. Continua, dopo l’amarezza per l’eliminazione col Porto. E fa rumore più di tante parole: il numero uno della Juve aveva sempre messo la faccia nelle ultime eliminazioni europee. Non ha rilasciato dichiarazioni, neanche in una giornata particolare per la famiglia: quella che segnava il centenario della nascita di Gianni Agnelli, l’indimenticato Avvocato. Non parla, soprattutto non scrive sui social, neanche CR7: 270 milioni di follower aspettano un post, una storia. Lui il prossimo gol, e chissà se allora tornerà a farsi sentire.

Intanto, il Real bussa. La bomba lanciata da El Chiringuito nella notte di ieri ha avuto il suo seguito. In Spagna assicurano che il Real Madrid ci pensa, al clamoroso ritorno. Che Jorge Mendes ci stia lavorando. Le merengues non sono sole: anche lo Sporting accarezza un sogno, quello di riportare CR7 a casa sua. L'altro ritorno sarebbe a Manchester, ma sul portoghese c'è sempre il PSG di Leonardo. Il contratto con la Vecchia Signora è in scadenza nel 2022, ha il suo peso e oggi si porta dietro la sua buona dose di dubbi, da entrambe le parti. È il momento delle riflessioni, in casa Juve.