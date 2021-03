ufficiale Juventus-Napoli, nuovo rinvio. Niente 17 marzo, si giocherà il 7 aprile

Juventus-Napoli ha una nuova data. La Lega Serie A, su richiesta di entrambe le società, ha infatti deciso di rinviare al 7 aprile, alle 18,45, la gara, relativa alla terza giornata del girone di andata. Inizialmente programmata per il 4 ottobre 2020, la partita non si era giocata per la mancata presenza del Napoli. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, era stata fissata al 17 marzo. Una data che evidentemente non andava bene a Juve e Napoli: si giocherà il 7 aprile.