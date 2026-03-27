TMW Fredberg: "Rimarrò sicuramente alla Samp anche l'anno prossimo. C'è bisogno di stabilità"

Come noto, nella giornata di ieri, come da tradizione annuale, la Sampdoria ha fatto visita ai piccoli degente dell'Ospedale "Giannina Gaslini" di Genova, per la consegna di uova pasquali e gadget vari: alle ore 15.00 l'appuntamento, con l'intera squadra presente e con anche la dirigenza e società.

Ha quindi preso parola il CEO dell'Area Football Jesper Fredberg, che non ha solo fatto il punto sulla panchina, dove è stato confermato Attilio Lombardo, ma ha anche parlato del futuro, oltre quello che sarà il finale di stagione della Sampdoria: "Sarò sicuramente qui l'anno prossimo. E naturalmente, questa stagione è stata lontana da ciò che ci aspettavamo. Ma questo significa anche che adesso abbiamo piena consapevolezza e sappiamo dove dobbiamo intervenire. C'è stata troppa turbolenza in questo club e ciò di cui la Sampdoria ha bisogno è la stabilità. E quella è un qualcosa che non può creare un uomo solo, ma dobbiamo crearla insieme, tutti noi. Penso che sia il modo migliore per guardare al futuro".

A proposito della panchina, ricordiamo poi che nella serata di ieri è stato ufficializzato quanto avevamo anticipato nei giorni scorsi: è stato Dan Thomassen per affiancare Attilio Lombardo nel finale di stagione del campionato di Serie B.