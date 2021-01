La Dea saluta Diallo: altra plusvalenza record, il Manchester United lo accoglie in Premier

E' ufficiale la cessione di Amad Diallo dall'Atalanta al Manchester United. Il giocatore che aveva risolto i problemi relativi al trasferimento nei giorni scorsi lascia l'Italia e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils. "Signed, sealed, delivered" come recita il comunicato pubblicato dal club inglese sui propri account social.

Che affare! L'Atalanta guadagnerà 5 milioni di euro subito e riceverà poi altri 25 milioni di euro dal riscatto del cartellino del calciatore. In più i nerazzurri guadagneranno anche il 15% della cifra della futura rivendita del giocatore che nelle prossime ore partirà con direzione Manchester e dirà così arrivederci all'Italia. A meno che... la Dea non ottenga un prestito del prodotto del proprio settore giovanile, come caldeggiato dallo stesso Gasperini, che non ha avuto remore nel farlo esordire in Serie A.