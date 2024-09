La Fiorentina snellisce l'organico oltre il gong: Barak e Brekalo volano al Kasimpasa

Antonín Barak lascia ufficialmente la Fiorentina. Il Kasimpasa ha infatti reso noto che il centrocampista ceco, approdato in viola nel 2023 dall'Hellas Verona per poco più di 7 milioni di euro, ha firmato il contratto che lo legherà al club turco. Barak si trasferisce al Kasimpasa in prestito con diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro. Nelle prossime ore il club turco ufficializzerà anche l'arrivo, sempre dalla Fiorentina, di Josip Brekalo, con la stessa formula ma il riscatto fissato attorno a 3 milioni di euro.

Dopo Antonin Barak, il Kasımpaşa accoglie un altro rinforzo proveniente dalla Fiorentina. Il club turco ha infatti annunciato ufficialmente la firma di Josip Brekalo. Anche l'esterno offensivo croato, approdato alla Fiorentina dal Wolfsburg nel gennaio 2023 per poco meno di 2 milioni di euro, si trasferisce in Turchia in prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 3 milioni di euro.