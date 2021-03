La Juve è fuori dalla Champions: tutte le reazioni, la rabbia e la delusione del post gara

La Juventus esce ancora dalla Champions League. Come con l'Ajax, come col Lione. Da favorita. Stavolta non basta vincere 3-2 ai supplementari col Porto. L'Inter che fugge in Italia, l'Europa che sfugge ancora, nonostante Ronaldo, nonostante il nuovo ciclo di Pirlo. Finita. E queste sono le reazioni a caldo di protagonisti e opinionisti raccolte da Tuttomercatoweb.com.

Pirlo: "Agnelli mi ha detto che il progetto è appena iniziato"

Chiesa: "Abbiamo regalato tre tempi al Porto, ma alla fine meritavamo di passare"

De Ligt: "È dura uscire così. Volevamo giocare ancora in Champions"

Cuadrado: "Non è la fine di un ciclo. Se non vinceremo lo scudetto non cambierà niente"

"Juve tradita da CR7? Sì, ma non solo". L'analisi di Del Piero: "11 contro 10 per più di un'ora"

Capello: "Magari si rivaluta il vituperato Allegri..."