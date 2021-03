"Juve tradita da CR7? Sì, ma non solo". L'analisi di Del Piero: "11 contro 10 per più di un'ora"

"Juventus tradita da Cristiano Ronaldo? Sì, ma non solo". E' il pensiero di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha commentato l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. "Per quella - prosegue - che è la figura di Cristiano dobbiamo evidenziare una gara decisamente sottotono ma difficile perché la Juve ha avuto sbocchi principalmente sugli esterni. Il portoghese ha la sua responsabilità perché è il leader di questa squadra ma non solo lui. La Juventus ha giocato per più di un'ora con un uomo in più e in questo tempo poteva creare di più e poteva farlo perché il Porto li ha sempre aspettati. Fin dall'inizio della partita il Porto li ha sempre aspettati".