Mandzukic prende la 9, Tomori vicino. Un colpo tira l'altro, il Milan asseconda il sogno Scudetto

Il Milan crede fortemente allo Scudetto. E la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, arriva dal mercato e dall’acquisto di Mario Mandzukic. Un usato sicuro che per i rossoneri ha una doppia valenza: in un sol colpo infatti mister Pioli ha trovato il sostituto di Zlatan Ibrahimovic in caso di futuri ulteriori stop ma pure un’alternativa offensiva che può entrare a pieno titolo nelle rotazioni dell’attacco. Nuove soluzioni, nuovi schemi, nuova fisicità. Nella giornata di ieri Mandzukic si è immerso nel mondo Milan: prima con le visite mediche, poi con l’idoneità sportiva. Mentre la firma vera e propria sul contratto arriverà solo nelle prossime ore. Per l’ex Juventus accordo di 6 mesi a 1,8 milioni di euro con rinnovo annuale automatico in caso di piazzamento Champions League. E, dettaglio di non poco conto, maglia numero 9 già prenotata.

Clicca qui per le parole di Paolo Maldini su Mario Mandzukic e Fikayo Tomori

Quello di Manzukic però non è stato l’unico squillo rossonero. La dirigenza milanista infatti ha portato avanti nuovi e proficui contatti col Chelsea per il difensore Fikayo Tomori. Il tecnico Blues Frank Lampard lo ha di fatto liberato con le dichiarazioni pubbliche, la formula se tutto andrà come spera il Milan sarà quella del prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.