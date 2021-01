Milan, Maldini su Tomori: "Lo seguivamo già in estate. Ma tra il preso e il quasi le cose cambiano"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Cagliari, soffermandosi in particolare sulle principali trattative di mercato legate ai rossoneri:

Sull'acquisto di Mandzukic: "Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo".

Come si vive la questione Covid? "I giocatori sono pronti, noi seguiamo i protocolli cercando di fare tutto ciò che ci viene richiesto con la massima trasparenza".

Avete parlato con Ibrahimovic di Mandzukic? "Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l'allenatore per questi tipi d'operazione. Nel calcio non c'è bisogno nsolo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in campo. Poi è il gruppo che trascina".

Su Tomori: "Tra il quasi preso e il non averlo preso le cose cambiano. Il mercato è dinamico e fatto di dettagli. Abbiamo provato a prenderlo anche qualche mese fa. Qualche caratteristica pensiamo sia giusta per metterlo insieme ai nostri difensori".