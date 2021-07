Marotta: "Per post-Hakimi serve creatività". L'Inter ha l'accordo con Bellerin, non con l'Arsenal

vedi letture

"Per sostituire Achraf Hakimi dobbiamo avere creatività". Il diktat è di Giuseppe Marotta ed è arrivato a margine della presentazione del calendario della nuova Serie A. La fascia destra nerazzurra non ha ancora un padrone dopo il passaggio del marocchino al PSG, ma c'è già un possibile successore: è Hector Bellerin, che alla proposta del club meneghino avrebbe già detto di sì. Adesso resta da trovare l'accordo con l'Arsenal, che dovrebbe accettare una formula creativa, come dice Marotta per l'appunto. La corsia laterale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi resta la priorità: nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti.