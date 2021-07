tmw Inter, Marotta: "Organico riconfermato al 90%. Difficile fare operazioni onerose"

Al termine della cerimonia di compilazione dei calendari di Serie A Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente: “Nandez contropartita per Nainggolan? Non entro più di tanto nella situazione. Si tratta di un buon giocatore ma la rosa è abbastanza a posto. Vedremo gli sviluppi. Partiamo con un organico che sarà riconfermato al 90% e andremo a completarlo nel migliore dei modi anche per la partenza di Hakimi. Consideriamo che quest’anno per le società sarà complicato fare operazioni onerose. Dumfries o Bellerin? E’ azzardato fare ipotesi. Soddisfatti delle operazioni concluse finora? Si abbiamo badato con un occhio al bilancio ma senza dimenticare l’aspetto sportivo. La presa di posizione dello Sporting su Joao Mario? Direi che è stata una presa di posizione azzardata. Respingiamo al mittente queste presunte accuse”.