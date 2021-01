Milan, due colpi in un giorno: ecco Mario Mandzukic. E Fikayo Tomori è in arrivo

Mario Mandzukic è arrivato: il centravanti è sbarcato in serata a Linate, tra poche ore le visite mediche di rito. Fikayo Tomori è invece sulla sua strada. In un giorno, il Milan di fatto si regala due colpi e completa il mercato a disposizione di Stefano Pioli, per continuare a credere nel sogno scudetto. Dopo diverse valutazioni, Maldini e Massara hanno infatti chiuso per l’attaccante croato ex Juventus: Mandzukic firmerà un contratto fino al termine della stagione, ma il suo futuro rossonero può essere a scadenza ancora più lunga. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, infatti, arriverà automaticamente il rinnovo per la prossima stagione. E non finisce qui: il Milan, non pago, ha infatti accelerato nella trattativa col Chelsea per il prestito di Tomori. Classe ’97, il difensore centrale canadese non è ancora un colpo fatto e finito al cento per cento, ma è anche lui vicinissimo a vestire la maglia del Diavolo, al termine di una domenica, per il mercato del Milan, davvero da ricordare.