tmw Il Milan ha sciolto le riserve su Mario Mandzukic: contratto di sei mesi con opzione

Il Milan ha sciolto le riserve su Mario Mandzukic. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il club rossonero dopo una lunga riflessione ha deciso di puntare sul centravanti croato, che è svincolato da luglio e non gioca una gara ufficiale da 10 mesi.

Per Mandzukic, classe '86, contratto di sei mesi con opzione per rinnovare l'accordo per una ulteriore stagione.