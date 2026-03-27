Mondiali 2026: tutti i risultati dei playoff e il programma delle 4 finali
Di seguito i risultati delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Una grande sorpresa, quella del Kosovo che espugna Bratislava ribaltando lo svantaggio nel primo tempo. Non da meno il colpaccio della Bosnia a Cardiff e pertanto Dzeko e compagni sfideranno l'Italia il 31 maggio a Zenica. Piange tutta l'isola d'Irlanda: non solo Belfast, ma anche Dublino esce dai giochi e anche più dolorosamente, ai rigori contro la Repubblica Ceca.
PERCORSO A
Italia - Irlanda del Nord 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Galles - Bosnia Erzegovina 1-1 (2-4 dcr)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
FINALE
Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.
PERCORSO B
Ucraina - Svezia 1-3
6', 51' e rig. Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polonia - Albania 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
FINALE
Svezia - Polonia (Solna, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.
PERCORSO C
Turchia - Romania 1-0
53' Kadioglu
Slovacchia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
FINALE
Kosovo - Turchia (Pristina, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.
PERCORSO D
Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
49' Damsgaard, 58' e 59' Isaksen, 76' Norgaard
Repubblica Ceca - Irlanda 2-2 (4-3 dcr)
19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R), 86' Krejci (R)
FINALE
Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.
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