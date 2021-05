Napoli, passo falso per la corsa Champions. Il Cagliari vuole la salvezza a tutti i costi

Mezzo passo falso del Napoli, che non va oltre l'1-1 contro il Cagliari al Maradona, con Nandez che acciuffa il pari in pieno recupero. Frena così la corsa Champions degli azzurri, traditi da una disattenzione nel recupero. Il Napoli paga a caro prezzo l'errore di Hysaj, che viene bocciato nelle pagelle targate TMW. L'episodio che cambia la gara è senza dubbio la sostituzione di Osimhen. Un gol segnato, uno annullato, un pericolo costante per la difesa del Cagliari. Poi lo scontro, fortuito, con Ceppitelli. Botta fortissima, sangue e giocatori costretti ad uscire. Senza il nigeriano il Napoli si è abbassato, correndo troppi pericoli. Nel recupero la beffa che potrebbe costare cara al termine della stagione.

Nandez per la salvezza - Il Cagliari non molla un centimetro e vuole questa salvezza. Quarto risultato utile per i ragazzi di Semplici, che dopo tre vittorie trovano un pareggio pesantissimo su un campo difficile come quello del Napoli. Finisce 1-1, con la rete di Nandez arrivata in pieno recupero: è l'uruguaiano il migliore dei suoi nelle pagelle targate TMW.