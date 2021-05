Le pagelle del Napoli - Osimhen on fire, Meret chiama Mancini. Male Insigne, Lozano e Hysaj

NAPOLI-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 13' Osimhen, 94' Nandez

Meret 7 - Decisivo per tutta la partita. Nel primo tempo si supera su Pavoletti e Nandez, nella ripresa compie un miracolo ancora su 'Pavoloso'. Battuto nel finale, ma non ha colpe. Un messaggio a Mancini nel giorno in cui Gollini, il diretto rivale per la convocazione verso Euro2020, si fa espellere.

Di Lorenzo 6,5 - Va così tante volte su e giù sulla fascia che sembra avere un motorino al posto dei piedi. Ma soprende il fatto che, nonostante i tanti chilometri percorsi, non perda mai lucidità e fa sempre la cosa giusta. Da Nazionale. Da Europeo.

Manolas 6 - Torna titolare dopo la squalifica ed è praticamente impeccabile. Cerca sempre l'anticipo, sfruttando la sua velocità, e le letture sono ogni volta buone.

Koulibaly 6,5 - Chiusure ineccepibili quando il Cagliari gioca palla a terra. Duello aereo complicato con Pavoletti, il miglior colpitore di testa del campionato, ma tiene botta. E nel finale sventa pericoli nonostante i crampi.

Hysaj 5 - Gioca bene per 93 minuti, poi in pieno recupero si addormenta e si fa sorprendere alle spalle da Nandez per l'1-1. Una macchia indelebile sulla sua prestazione.

Fabian Ruiz 5,5 - Nel primo tempo tocca tanti palloni, prova ad accendere lui la luce. Si vede troppo poco però nella ripresa, quando quasi scompare. Dall'81' Bakayoko s.v.

Demme 6,5 - L'ennesima grande prestazione. Recupera la palla che vale l'1-0 nel primo tempo, una delle tante che fa sue durante la partita. Uomo-ovunque, con qualche polmone in più rispetto a noialtri normali.

Lozano 5 - La condizione non è ancora delle migliori e si vede. Nel primo tempo sciupa un'occasione importante, nella ripresa lo stesso. I dribbling non gli riescono con la stessa facilità del periodo pre-infortunio quand'era il trascinatore del Napoli. Dal 68' Politano 5 - Entra male, senza incidere mai nella mezzora (recupero compreso) in campo.

Zielinski 6 - Dà la sensazione di poter fare quello che vuole quando ha il pallone tra i piedi. Resta in campo oltre un'ora e regala tante giocate bellissime da vedere, ma a volte è questo il problema: specchiarsi. Dall'81' Elmas s.v.

Insigne 5,5 - Per una volta impreciso e davvero troppo nervoso. Per una volta non fa da perno del gioco azzurro. Gioca ininterrottamente da mesi, senza fermarsi mai, ed evidentemente lo paga con scarsa brillantezza.

Osimhen 7 - Controllo di destro, difesa del pallone e tocco sotto di mancino. Il suo gol è la fotografia di cosa deve fare un attaccante moderno. Ne segna un altro, sfruttando i suoi celeberrimi sprint, ma Fabbri gliel'annulla. Dopo una stagione tribolata, in questo finale è davvero on fire. Dal 76' Mertens s.v.

All. Gennaro Gattuso 5,5 - Si trova contro un Cagliari organizzato, che pressa bene e il Napoli va così in difficoltà in fase difensiva. Tardivi i cambi, in un momento in cui era evidente che la squadra stesse soffrendo. La partita a scacchi con Semplici lo vede soccombere (pari o k.o. non cambia molto) all'ultima mossa dell'avversario.