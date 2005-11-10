Prova di forza Palermo, primato confermato: i risultati del sabato e la classifica di Serie B

Prosegue la 6^ giornata di Serie B con le partite del sabato tutte andate in archivio, dopo il poker rifilato dall'Avellino alla Sampdoria in un tempo venerdì sera. Si riparte dal Palermo sempre più capolista che sul campo dell'Empoli mette in atto una prova di forza e, andando sotto, ribalta i toscani a domicilio con quattro gol nella seconda frazione di gioco. Buoni segnali anche dal Pisa, che ne fa tre al Vicenza, e del Benevento, che ha la meglio sul Cesena. Due partite terminano 0-0 e sono Sudtirol-Ascoli e Arezzo-Cremonese, con anche Entella-Juve Stabia finita in parità.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Vicenza-Pisa 0-3

19' Pittarello (P); 48' Calabresi (L); 92' Rao (P)

Arezzo-Cremonese 0-0

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16 punti*

Sudtirol 12*

Mantova 11

Ascoli 11*

Avellino 10*

Modena 10

Benevento 10*

Pisa 10*

Padova 7

Hellas Verona 7

Cesena 7*

Arezzo 7*

Empoli 6*

Virtus Entella 6*

Cremonese 6*

Vicenza 5*

Sampdoria 4*

Catanzaro 3

Juve Stabia 1*°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* ha già giocato la 6^ giornata