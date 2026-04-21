Premier League - Il primo verdetto, l'ansia dell'Arsenal e la speranza di De Zerbi

Si è conclusa lunedì 20 aprile la 33^ giornata della Premier League inglese. Che ha portato al primo verdetto, ma anche ad indicazioni importanti sia per la lotta al titolo che per quella per non retrocedere. Vediamo con ordine tre capitoli di questa giornata e la classifica aggiornata.

Wolverhampton retrocesso

Il Wolverhampton è retrocesso dalla Premier League dopo otto stagioni nella massima serie. Il pareggio di stasera del West Ham contro il Crystal Palace ha confermato il verdetto a cinque giornate dalla fine del campionato. Il direttore esecutivo ad interim dei Wolves, Nathan Shi, ha dichiarato a Sky Sports: "La conferma della nostra retrocessione è un momento difficile per tutti coloro che sono legati ai Wolves. Sebbene questo sia un esito profondamente deludente, dal mio arrivo a dicembre abbiamo lavorato per garantire che siamo pronti a rispondere con chiarezza e convinzione".

Speranza De Zerbi

Chi alla fine può tirare un sospiro di sollievo è Roberto De Zerbi. Certo, il weekend è stato un incubo, visto che gli Spurs hanno pareggiato 2-2 contro il Brighton pur meritando un risultato diverso, vedendo poi vincere sia il Nottingham Forest che il Leeds. La buona notizia, di consolazione, è arrivata però nel Monday Night, quando almeno il West Ham si è fermato allo 0-0 contro il Crystal Palace. Il Tottenham rischiava di veder andare gli Hammers, squadra più vicina al terz'ultimo posto, a +4. Invece restano a +2, dunque ancora a portata sorpasso.

L'ansia dell'Arsenal

La partita clou del fine settimana è stata chiaramente quella vinta dal Manchester City contro l'Arsenal. Era l'occasione per i Gunners di scacciare i fantasmi e dare la mazzata finale alla squadra di Guardiola, che invece si è imposta 2-1. Il City ora ha tre punti di distacco dai rivali, con ancora cinque giornate da giocare. "It's not done", il labiale di Declan Rice a fine partita, mentre è seduto per terra sconsolato e prova comunque a convincere i suoi compagni di squadra. Il fantasma dell'ennesima beffa per i tifosi dell'Arsenal, però, è tornato prepotentemente ad aleggiare.

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile

Brentford - Fulham 0-0

Leeds - Wolverhampton 3-0

Newcastle - Bournemouth 1-2

Tottenham - Brighton 2-2

Chelsea - Manchester United 0-1

Domenica 19 aprile

Aston Villa - Sunderland 4-3

Everton - Liverpool 1-2

Nottingham Forest - Burnley 4-1

Manchester City - Arsenal 2-1

Lunedì 20 aprile

Crystal Palace - West Ham 0-0

La classifica

1. Arsenal 70 (33)

2. Manchester City 67 (32)

3. Manchester United 58 (33)

4. Aston Villa 58 (33)

5. Liverpool 55 (33)

6. Chelsea 48 (33)

7. Brentford 48 (33)

8. Bournemouth 48 (33)

9. Brighton 47 (33)

10. Everton 47 (33)

11. Sunderland 46 (33)

12. Fulham 45 (33)

13. Crystal Palace 43 (32)

14. Newcastle 42 (33)

15. Leeds 39 (33)

16 Nottingham Forest 36 (33)

17. West Ham 33 (33)

18. Tottenham 31 (33)

19. Burnley 20 (33)

20. Wolverhampton 17 (33)

MARCATORI

23 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)