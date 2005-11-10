Juventus ad un passo dal suo nuovo centravanti: il punto sull'operazione Sorloth

La Juventus muove passi importanti nella direzione del suo prossimo centravanti dopo l'annunciato addio a parametro zero di Dusan Vlahovic, col serbo che anche dopo l'ultimo incontro coi dirigenti ha ribadito il suo no alla proposta di rinnovo di quel contratto in scadenza fra poche settimane.

Il giocatore a cui si stanno avvicinando i bianconeri è Alexander Sorloth, centravanti norvegese di proprietà dell'Atletico Madrid. Classe '95, Sorloth ha già avuto un contatto telefonico con Luciano Spalletti in cui si è fatto spiegare il progetto tecnico della Juventus del domani e ha già dato il proprio via libera di base all'operazione. Col suo entourage, invece, Comolli e gli altri dirigenti stanno ragionando su uno stipendio da 4 milioni di parte fissa all'anno.

Il tutto ovviamente in attesa degli accordi definitivi con l'Atletico Madrid, col club spagnolo che ha comunque già dato il proprio ok all'operazione. Juventus e Atletico stanno ragionando su una trattativa da 25-30 milioni di euro, con i bonus che sposteranno questa parte fissa. E nel mezzo ai ragionamenti c'è anche il cartellino di Nico Gonzalez: i Colchoneros non hanno attivato la clausola per riscattarlo a 32 milioni, ma vorrebbero trattenerlo. E così potrebbe andare in scena una sorta di scambio, anche se formalmente le due operazioni resteranno (resterebbero) staccate.