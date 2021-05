Rivoluzione Juventus: addio Paratici, promosso Cherubini. Torna Allegri per Pirlo?

La notizia è arrivata nel pomeriggio: Fabio Paratici e la Juventus si sono detti addio. "Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa. Proveniente dalla Sampdoria, Fabio è entrato nel club bianconero nell’estate del 2010, crescendo progressivamente negli incarichi, nelle competenze e nelle aree di responsabilità. Dapprima Coordinatore dell’Area Tecnica, poi Direttore Sportivo dalla stagione 2011-2012, in seguito, nel 2018 diventa Chief Football Officer e conclude il suo percorso juventino con l’incarico attualmente ricoperto nella stagione che si sta concludendo".

IL SALUTO DI PARATICI Fabio Paratici lascia la Juventus. Il club bianconero lo ha reso noto con un comunicato ufficiale pochi minuti fa: “Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni - dice Paratici - la Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”.

IL FUTURO DELLA JUVENTUS Con l’addio ormai ufficiale di Fabio Paratici, la Juventus ridisegna il proprio organigramma. Salvo sorprese, la scelta cadrà sulla promozione interna di Federico Cherubini. Classe 1971, oggi Football Director della Juventus, umbro, è stato calciatore dilettante ma è dirigente d'alto livello professionale. Una carriera fatta di gavetta, iniziata a Foligno, poi nel 2012 la chiamata della vita. La Juventus. Una scalata in bianconero che ha portato il folignate a coordinare la nascita dell'Under 23, insieme a Claudio Chiellini, e a diventare poi a tutti gli effetti il braccio destro dello stesso Paratici. Con lui, andrebbero a comporre la squadra mercato Giovanni Manna e Matteo Tognozzi. Manna, classe 1988, cilentano di origini ma lombardo per formazione, è l’attuale responsabile dell’Under 23. Approdato in bianconero nel 2019, dopo essere stato direttore sportivo del Lugano, è partito dall’Under 19 juventina per poi conquistare la promozione alla seconda squadra che milita in Serie C. Del 1987 invece Tognozzi, attuale scouting manager, capo degli osservatori bianconeri e che sarà promosso all’interno della squadra mercato della Juventus. Trascorsi all’estero anche per lui: Zenit San Pietroburgo, Amburgo, Leverkusen (non a caso nel 2020 si è diplomato ds a Coverciano con una tesi su “il mio viaggio: appunti di uno scout” dedicata al panorama internazionale dello scouting), prima di approdare a Torino nel 2017.

ORA ALLEGRI? Occhio alla panchina. La promozione di Cherubini, pronto alla firma su un triennale, e l'addio a Paratici, può portare in dote un clamoroso ritorno. L'addio ad Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri di nuovo in bianconero. Anche se le dimissioni di Zinedine Zidane possibili dal Real Madrid potrebbero rivoluzionare tutto. Di nuovo.