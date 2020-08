Roma, regista cercasi. Sondato Jorginho, c'è anche Torreira

La Roma è alla ricerca di un buon regista per la propria mediana. E il nome di Jorginho, in uscita dal Chelsea, non lascia indifferenti gli uomini di mercato giallorossi, anche perché in questi giorni ci sarà un incontro con Friedkin, Fienga e Paratici per capire se ci sono i margini per uno scambio fra Juventus e Roma. Chissà che non ci possa essere una futura collaborazione con Sarri come timoniere? Discorsi troppo avanti nel tempo per parlarne.

Al momento, oltre a Jorginho, nel novero dei possibili arrivi c'è anche Lucas Torreira che ha praticamente concluso la sua esperienza all'Arsenal e vuole tornare in Italia, con la Roma come destinazione probabile (ma c'è anche la Fiorentina).