Spezia, ecco Pecini: idee chiare e nessuna intenzione di smantellare. Maran primo nome in panchina

Salutato Vincenzo Italiano, lo Spezia aspetta il nuovo allenatore ma intanto presenta il futuro. Quello rappresentato da Riccardo Pecini, da oggi ufficialmente nuovo uomo mercato del club ligure, con le idee piuttosto chiare sul da farsi: “Quando si va a prendere un giocatore, innanzitutto si cerca buono, poi magari che costi poco (ride, ndr). La conseguenza di tutte le cose, l’allenatore e l’ambiente esterno, il modo in cui si inserisce, possono portare ad una plusvalenza. Ci sono giovani di valore, dobbiamo continuare con questo percorso e inserire anche giocatori esperti. Cessioni? Io credo che oggi lo Spezia sia una società che possa prendere decisioni sulle basi di un progetto sportivo. Non siamo nelle difficoltà di dover per forza accettare offerte. Normale ascoltarle, poi ci sono mille fattori che portano alle cessioni, ma ad oggi non c'è nessun tipo di smantellamento in previsto”. E sull’allenatore: “Maran è uno dei pochi profili che stiamo analizzando con attenzione”. A oggi, l’ex tecnico di Cagliari e Genoa è il grande favorito per succedere a Italiano.