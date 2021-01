Svanberg rovina la festa a Miha: ottimo Bologna per 45', poi trincea fino al 2-2 dell'Udinese

vedi letture

Un primo tempo di alto livello, chiuso meritatamente in vantaggio per 2-1. Una ripresa vissuta interamente in trincea, a causa dell'espulsione ingenua di Svanberg dopo appena tre minuti dal ritorno in campo. Si può riassumere così la partita del Bologna contro l'Udinese in questo 16° turno di Serie A, con un 2-2 finale e il quinto pareggio consecutivo dei rossoblù.

Tra i migliori segnaliamo Takehiro Tomiyasu, autore del gol del provvisorio 1-0 con un sontuoso stacco di testa su punizione di Orsolini dalla destra, e l'eterno Rodrigo Palacio, oltre a Nehuen Paz in difesa (Leggi qui le pagelle del Bologna di TMW!); tra i peggiori citiamo invece lo stesso Mattias Svanberg, prima protagonista in positivo col 2-1 e poi in negativo col doppio giallo, ma anche il portiere Angelo da Costa per l'incertezza commessa in occasione del primo pareggio bianconero.

E mister Mihajlovic? Il suo Bologna al Dall'Ara era sceso in campo con la giusta disposizione tattica e un altrettanto giusto approccio mentale, ma al tecnico serbo non sono andate giù diverse decisioni arbitrali prese da Ayroldi durante l'incontro. In particolare, la mancata espulsione di Becao all'87' che avrebbe pareggiato i conti a livello numerico nel finale infuocato.