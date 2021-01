Tanta intensità, ma parecchie perdite di tempo. E un contatto dubbio: Udinese-Atalanta finisce 1-1

Una partita difficile, particolarmente ostica per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sfida della Dacia Arena contro l'Udinese finisce 1-1, con un bel po' di polemiche da entrambe le parti. Prima Pereyra, poi Muriel: nel mezzo tantissima intensità e parecchie opportunità, almeno nel primo tempo. Nella ripresa si è giocato meno, come ha evidenziato il Gasp a fine partita: il tecnico di Grugliasco non ha accettato le ulteriori perdite di tempo dopo quelle lamentate nella sfida col Genoa. I bianconeri reclamano il calcio di rigore sul contatto Pereyra-Gollini dopo che quest'ultimo ha perso il pallone proprio in area di rigore. Tante polemiche, ma alla fine un punto a testa per entrambe le squadre: la Dea rimane in zona Uefa, a un punto dal quarto posto, i friulani si piazzano a +4 dalla zona rossa. Il recupero della decima giornata è andato in archivio, ora bisognerà pensare alla prossima giornata.