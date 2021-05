"Tutti i giocatori hanno un prezzo". L'agente di Lautaro Martinez e Hakimi spaventa l'Inter

Il futuro di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi potrebbe essere lontano da Milano nella prossima stagione. La crisi economica dell'Inter spinge infatti Suning a una-due cessioni eccellenti quest'estate e il Toro, così come il laterale ex Real Madrid, è tra i pezzi più pregiati della rosa nerazzurra. Lo ha confermato anche il loro agente, Alejandro Camano, che in giornata ha concesso un'intervista a Telelombardia proprio per fare il punto sui suoi due assistiti.

Si inizia con Lautaro: "Devo parlarne con il club, con cui il rapporto è buono. Io ho preso la procura da poco e se non si è arrivati prima al rinnovo è colpa dell’agente che c’era prima. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club. Adesso arriva un nuovo allenatore, c’è bisogno di capire prima l’aspetto sportivo e poi si parlerà dei giocatori che ovviamente sono molto importanti. Hakimi ha ancora quattro anni di contratto, Lautaro due. Tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che tutti in Europa stiano prendendo in considerazione i giocatori dell’Inter”.

Poi è la volta di Hakimi: "Achraf è molto giovane, è arrivato all’Inter con una manovra molto intelligente. Quando inizia il mercato, tutti ti chiamano per i tuoi giocatori. Se l’Inter sarà in difficoltà, capiremo cosa fare. Quanto vale oggi? Non so dire quale sia il suo valore, ma devo fare i complimenti all’Inter perché lo avevano cercato in tanti e loro sono stati i più rapidi. Il cartellino è di proprietà del club e nel mercato esistono domanda e offerta. Inzaghi? Se i dirigenti hanno deciso che lui è il migliore per l’Inter, allora lo è. I calciatori non hanno opinioni su questo. È un grande allenatore, ha esperienza, non lo conosciamo personalmente ma penso che sia bravo. Auguriamo il meglio anche a Conte ovviamente".

Se Lautaro piace molto a Real e Atletico Madrid in Spagna, per Hakimi sono sempre più insistenti i rumors in chiave Paris Saint-Germain.