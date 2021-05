Ag. Hakimi: "L'hanno sempre voluto in tanti. Se l'Inter sarà in difficoltà, capiremo cosa fare"

Non solo Lautaro Martinez, l'agente spagnolo Alejandro Camano ha parlato anche dell'altro suo assistito nerazzurro Achraf Hakimi nell'intervista concessa a Qvsv su Telelombardia: "Hakimi è molto giovane, è arrivato all’Inter con una manovra molto intelligente. Quando inizia il mercato, tutti ti chiamano per i tuoi giocatori. Se l’Inter sarà in difficoltà, capiremo cosa fare. Quanto vale oggi? Non so dire quale sia il suo valore, ma devo fare i complimenti all’Inter perché lo avevano cercato in tanti e loro sono stati i più rapidi. Il cartellino è di proprietà del club e nel mercato esistono domanda e offerta. Inzaghi? Se i dirigenti hanno deciso che lui è il migliore per l’Inter, allora lo è. I calciatori non hanno opinioni su questo. È un grande allenatore, ha esperienza, non lo conosciamo personalmente ma penso che sia bravo. Auguriamo il meglio anche a Conte ovviamente".