Udinese, elogio della concretezza e salvezza più vicina. Si sblocca Llorente

La vittoria sul Sassuolo conferma e rinvigorisce le ottime sensazioni che la trasferta di San Siro, guastata dell'infortunio di Stryger Larsen (oggi tornato titolare), aveva lasciato in dote. L'Udinese è squadra solida, concreta: una virtù accolta quasi con un certo snobismo di questi tempi, ma che resta tremendamente utile per una squadra che punta a salvarsi.

A proposito di salvezza, i tre punti di oggi la avvicinano in maniera quasi decisiva, perché adesso sono appena otto le lunghezze che separano i friulani dal traguardo virtuale dei quaranta punti.

È stata anche (e soprattutto) la serata di Fernando Llorente, mattatore in attacco e al primo centro in maglia bianconera, oltre che in stagione: "È un campione che è arrivato qua con l'entusiasmo di un ragazzino, e lo dimostra in campo", ha detto di lui nel dopo-gara Luca Gotti, che da qui a maggio proverà a far fruttare al meglio le doti del suo nuovo centravanti.