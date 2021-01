Zaccagni fra Milan e Napoli. Fino a giugno dovrebbe rimanere a Verona

Tutta Verona è ai piedi di Zaccagni, trequartista che Juric ha trasformato in uno dei migliori per rendimento della Serie A. Così la voce è quella che i rossoneri vogliano acquistarlo e che abbiano già presentato una proposta da dodici milioni di euro, lasciandolo però in prestito fino a giugno in Veneto. Un'altra pista è quella che porta al Napoli, che vorrebbe anticipare la concorrenza con una situazione alla Rrahmani. Gli azzurri vorrebbero bloccarlo con una prelazione morale dopo l'acquisto dell'anno scorso.