Napoli, si rinsalda l'asse con l'Hellas Verona. Trattativa in corso per "bloccare" Zaccagni

Il Napoli va a caccia di certezze per il proprio futuro e in questo momento avrebbe allacciato contatti con l'Hellas Verona, col quale ha ottimi rapporti sin dallo scorso mercato, per "bloccare" Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione: operazione da 8-9 milioni di euro, col giocatore che resterebbe a disposizione di Juric fino a giugno, sottolinea Sky.