First reaction, Schick!

Irreale. Mozzafiato. Sono solo alcuni degli aggettivi con cui è stato descritto il gol di Patrik Schick contro la Scozia. Il secondo gol, ovviamente. Perché dopo un colpo di testa da centravanti vero, da bomber dell'area di rigore, l'ex Roma e Sampdoria si è ricordato di avere qualità extra-ordinarie e l'ha fatto vedere a tutta Europa. Pallone vagante a centrocampo, Scozia scoperta, Marshall fuori dai pali e parabola mancina perfetta e dolcissima che si infila in rete. First reaction, Schick! Una parafrasi imminente, quella verso le parole di Matteo Renzi alla BBC dei mesi scorsi poi diventate meme di culto. Per il compagno Soucek le votazioni si possono chiudere qui: il gol più bello di Euro2020 è già stato segnato. Una considerazione di parte, ma riguardando le immagini in quanti non saranno d'accordo?

Un colpo di genio che rientra nelle disponibilità degli illuminati del pallone, ma che forse troppo spesso Schick si era dimenticato di avere. Un colpo che a molti ha fatto ripensare ai mesi della Sampdoria, quando entrando dalla panchina risolveva le partite. Un colpo che, per certi versi, racconta bene le motivazioni alla base della scelta di Monchi e della Roma che nel 2017 pagarono, fra parte fissa, bonus, premi e future percentuali, quasi 40 milioni di euro per lui. La storia dirà che quello fu un vero e proprio flop per i giallorossi, sebbene la cessione del 2020 al Bayer Leaverkusen abbia in parte fatto rientrare il club dall'investimento iniziale, 26,5 milioni più percentuale sulla futura rivendita. E chissà che proprio questa doppietta, questo gol da cineteca, non possa riportare l'attaccante ceco sulla cresta dell'onda. E magari pure sulle cronache di calciomercato. Tempo al tempo, intanto chi non l'ha ancora fatto vada a rivedersi quel gol da 45 metri. First reaction, Schick.