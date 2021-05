Gigio Donnarumma e il futuro. Lo 0-3 allo Stadium può spostare gli equilibri

Gianluigi Donnarumma non ha l'accordo col Milan per il rinnovo del contratto. Ma il Milan, ad oggi, resta l'unica società ad avere presentato una offerta al portiere della Nazionale: non all'altezza delle sue aspettative, ma comunque molto sostanziosa: 8 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.

Partiamo dallo stato dell'arte per raccontare gli scenari in merito al futuro del portiere classe '99. Uno stato dell'arte che non è cambiato negli ultimi giorni, ma che potrebbe cambiare grazie a quanto accaduto ieri, grazie allo 0-3 conquistato allo Stadium che ha permesso al Milan di fare un grosso passo in avanti in chiave Champions League. Perché quel 3-0 non solo ha permesso al Milan di mettersi al +3 sulla Juventus a tre giornate dalla fine, ma anche di essere in vantaggio in caso di arrivo a pari punti coi bianconeri. Dettaglio da non sottovalutare: per semplificare, se il Milan vince le prossime due gare andrà a Bergamo già certo di essere qualificato alla prossima Champions League.

Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo #ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/bjqEXBuxjN — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) May 9, 2021

Mors tua vita mea - Donnarumma, soprattutto, il prossimo anno vuole giocare la Champions League. Ambizione sacrosanta per uno dei migliori portieri d'Europa, che da ieri fa un po' più rima con la permanenza al Milan e molto meno con l'eventuale trasferimento alla Juventus. Club che senza Champions dovrà ancor di più fare attenzione ai conti e che difficilmente potrà considerare prioritario uno switch tra i pali complicato già oggi.