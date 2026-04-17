Un talento al giorno, Ali Camara: il nuovo Doku fa la fortuna del Genk

Ali Camara, classe 2008 belga in forza al Genk, si sta distinguendo come uno dei profili offensivi più promettenti nel panorama giovanile. Ala destra naturale, è capace di agire efficacemente anche come trequartista grazie a un fisico scattante e una tecnica di base estremamente pulita. Le sue doti principali risiedono nell'accelerazione e nel controllo di palla in velocità, caratteristiche che gli permettono di saltare l’uomo con facilità e di convergere verso il centro per tentare la conclusione o servire cross precisi per i compagni.

La sua capacità di creare superiorità numerica, unita a un ottimo timing negli inserimenti, lo rendono un esterno moderno e dinamico, ideale per sistemi di gioco basati sulle transizioni rapide. Sebbene debba ancora irrobustirsi fisicamente per reggere l'urto nei duelli senior e affinare le scelte decisive negli ultimi metri, il suo percorso tra lo Jong Genk e le prime apparizioni in prima squadra ne sottolinea il potenziale cristallino. Con il giusto percorso di crescita, Camara ha tutte le carte in regola per affermarsi come un calciatore incisivo, capace di coniugare qualità tecnica e rapidità d'esecuzione.

Nome: Ali Camara

Data di nascita: 13 maggio 2008

Nazionalità: belga

Ruolo: ala destra

Squadra: Genk

Assomiglia a: Jeremy Doku

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