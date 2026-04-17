Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un talento al giorno, Ali Camara: il nuovo Doku fa la fortuna del Genk

Un talento al giorno, Ali Camara: il nuovo Doku fa la fortuna del GenkTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Ali Camara, classe 2008 belga in forza al Genk, si sta distinguendo come uno dei profili offensivi più promettenti nel panorama giovanile. Ala destra naturale, è capace di agire efficacemente anche come trequartista grazie a un fisico scattante e una tecnica di base estremamente pulita. Le sue doti principali risiedono nell'accelerazione e nel controllo di palla in velocità, caratteristiche che gli permettono di saltare l’uomo con facilità e di convergere verso il centro per tentare la conclusione o servire cross precisi per i compagni.

La sua capacità di creare superiorità numerica, unita a un ottimo timing negli inserimenti, lo rendono un esterno moderno e dinamico, ideale per sistemi di gioco basati sulle transizioni rapide. Sebbene debba ancora irrobustirsi fisicamente per reggere l'urto nei duelli senior e affinare le scelte decisive negli ultimi metri, il suo percorso tra lo Jong Genk e le prime apparizioni in prima squadra ne sottolinea il potenziale cristallino. Con il giusto percorso di crescita, Camara ha tutte le carte in regola per affermarsi come un calciatore incisivo, capace di coniugare qualità tecnica e rapidità d'esecuzione.

Nome: Ali Camara

Data di nascita: 13 maggio 2008

Nazionalità: belga

Ruolo: ala destra

Squadra: Genk

Assomiglia a: Jeremy Doku

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

Articoli correlati
Altre notizie Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Ali Camara: il nuovo Doku fa la fortuna del Genk Un talento al giorno, Ali Camara: il nuovo Doku fa la fortuna del Genk
Un talento al giorno, Flávio Ferreira Gonçalves: una delle pepite biancoverdi Un talento al giorno, Flávio Ferreira Gonçalves: una delle pepite biancoverdi
Un talento al giorno, Wisdom Mike: l'esterno del futuro bavarese Un talento al giorno, Wisdom Mike: l'esterno del futuro bavarese
Un talento al giorno, Erblin Osmani: Kompany ha la passione di lanciare giovani Un talento al giorno, Erblin Osmani: Kompany ha la passione di lanciare giovani
Un talento al giorno, Julien Yanda: il Bayern Monaco ha il nuovo Davies Un talento al giorno, Julien Yanda: il Bayern Monaco ha il nuovo Davies
Un talento al giorno, Víctor Valdepeñas: il prototipo del difensore moderno Un talento al giorno, Víctor Valdepeñas: il prototipo del difensore moderno
Un talento al giorno, Tom Watson: doppietta all'esordio, l'Under 20 inglese se lo... Un talento al giorno, Tom Watson: doppietta all'esordio, l'Under 20 inglese se lo gode
Un talento al giorno, Shane Kluivert: il Barça continua la linea di sangue Un talento al giorno, Shane Kluivert: il Barça continua la linea di sangue
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.1 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Immagine top news n.2 A San Siro si parla del futuro del calcio italiano. Abodi e Malagò spiegano il momento
Immagine top news n.3 Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027
Immagine top news n.4 La Fiorentina fa 2-1 ma non basta per l’impresa. In semifinale di Conference ci va il Crystal Palace
Immagine top news n.5 Aston Villa-Bologna 4-0, le pagelle: Ravaglia prende due gol sul suo palo. Italiano, che figuraccia
Immagine top news n.6 Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminati
Immagine top news n.7 Niente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.4 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"
Immagine news Altre Notizie n.3 D'Ubaldo: "Ct, la scelta sarà tra Conte e Allegri. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Vanoli: "Spero di recuperare Brescianini. Ecco come stanno Kean e Fagioli"
Immagine news Serie A n.2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 34ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.3 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 aprile
Immagine news Serie A n.5 De Bruyne: "Napoli, vinciamo per andare in Champions. Avevo offerte da tutto il mondo"
Immagine news Serie A n.6 Ulivieri sul futuro della FIGC: "Malagò o Abete? Non c'è un candidato in vantaggio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola
Immagine news Serie B n.2 Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Portanova in campo con la fascia da capitano in questo finale di stagione
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, nessun provvedimento su Portanova: il club resta in attesa della Cassazione
Immagine news Serie B n.5 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Portanova non ci sta: “Non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa senza prove”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores dopo il rinnovo: "Felice di poter far parte ancora di questa famiglia"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, ore decisive per il futuro: si muove l'avvocato Di Campli. La Women in supporto
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, altro che cessione imminente: si allontana il passaggio di proprietà
Immagine news Serie C n.4 Supercoppa Lega Pro: date e regolamento, il comunicato ufficiale
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B. Il tecnico ha rinnovato il contratto
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci: "Affronteremo al meglio i playoff, orgoglioso dei miei ragazzi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?