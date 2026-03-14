Un talento al giorno, Bara Sapoko Ndiaye: il Bayern punta sui muscoli a centrocampo

Il Bayern Monaco ha pensato soprattutto al futuro durante lo scorso mercato di gennaio e in tal senso va visto l'arrivo in Germania di Bara Sapoko Ndiaye, centrocampista senegalese nato il 31 dicembre 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti emersi recentemente dal calcio africano. Cresciuto nel vivaio di Gambinos Stars Africa in Gambia, si distingue per la sua fisicità prorompente, che gli consente di dominare i duelli fisici e di coprire ampi spazi in mezzo al campo. Predilige il piede destro e gioca prevalentemente come mediano centrale, ma mostra versatilità potendo adattarsi anche in ruoli più avanzati come mezzala o trequartista, grazie a un'ottima visione di gioco, capacità di interdizione e abilità nel distribuire palloni precisi.

Nel gennaio 2026 ha compiuto il grande salto trasferendosi in prestito al Bayern Monaco fino a fine stagione, unendosi inizialmente alla seconda squadra in Regionalliga per completare il recupero da un lieve infortunio e integrarsi gradualmente nel contesto professionistico. Il club bavarese lo ha scelto per il suo potenziale elevato, con piani per farlo allenare con la prima squadra sotto Vincent Kompany e dargli opportunità in Bundesliga, nonostante la giovane età.

Nome: Bara Sapoko Ndiaye

Data di nascita: 31 dicembre 2007

Nazionalità: senegalese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Micheal Essien

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