Un talento al giorno, Deniz Emre Ofli: Kompany allarga il gruppo attingendo ai giovani
Tra i giovani lanciati da Kompany al Bayern Monaco c'è anche Deniz Emre Ofli, nato a Monaco di Baviera nel 2007, promettente terzino sinistro in forza alla squadra bavarese. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del TSV 1860 Monaco, è approdato nell'accademia dei bavaresi nel 2019, scalando rapidamente le gerarchie fino al debutto nel calcio professionistico. Mancino naturale, Ofli si distingue per la sua duttilità tattica, che gli permette di agire con efficacia sia come difensore laterale che come esterno fluidificante o ala, garantendo spinta costante sulla fascia sinistra.
Attualmente legato al Bayern con un contratto fino al 2028, il giovane talento ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione, collezionando presenze in Bundesliga e Champions League. Nonostante la giovane età, alterna l'attività con la formazione Under-19 e la seconda squadra a apparizioni significative con i grandi, come quella recente contro il St. Pauli. A livello internazionale, Ofli ha scelto di rappresentare la Turchia, diventando un punto fermo della selezione Under-19 con la quale ha già maturato un'importante esperienza, con ben 11 presenze.
Nome: Deniz Emre Ofli
Data di nascita: 29 marzo 2007
Nazionalità: turco/tedesco
Ruolo: terzino sinistro
Squadra: Bayern Monaco
Assomiglia a: Noussair Mazraoui
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